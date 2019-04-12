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Во время посадки на Луну разбился израильский космический зонд


фото: Israel Aerospace Industries
11 апреля израильский космический аппарат Beresheet потерпел аварию при осуществлении посадки на Луну

Об этом сообщил израильский разработчик зонда SpaceIL, передает Интерфакс.

"К сожалению, нам не удалось посадить аппарат", - сказал представитель компании.

По информации, в процессе посадки на высоте около 22 км над поверхностью Луны у аппарата отказал основной двигатель, система связи, а также прекратилась передача данных телеметрии.

Израильский зонд должен был сесть на поверхность в районе Моря Ясности на видимой стороне естественного спутника Земли.

Планировалось, что после посадки израильский "луноход" осуществит несколько "прыжков" над поверхностью Луны на общее расстояние около 500 метров от места посадки, сделает серию фотографий, а также проведет анализ почвы и другие научные исследования.

Длительность работы аппарата на поверхности Луны до его разрядки батарей должна была составить около 72 часов.

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