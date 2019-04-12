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В Испании Зозулю назвали неонацистом, украинец будет подавать иск в суд


фото: albacetebalompie.es
Испанский левый политик, лидер партии "Podemos" и депутат Европарламента Пабло Иглесиас назвал украинца Романа Зозулю неонацистом

Слова политика приводит Marca.

"Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, который имеет татуировку со свастикой, а также делает нацистский жест? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацистах. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный ущерб. Вот почему, я думаю, фанаты "Райо Вальекано" подали пример демократической приверженности", - заявил Иглесиас.

"Альбасете" на своем официальном сайте уже встал на защиту украинского форварда.

"Совет директоров и вся семья "Альбасете" хочет выразить слова поддержки Роману Зозуле. Его поведение за 12 месяцев в нашем клубе было образцовым для всех. Он настоящий пример в раздевалке, он поддерживает наши социальные проекты, которые организовывает "Альбасете" с целью создания более справедливого и равноправного общества. Клуб готов представить футболисту свои юридические услуги, если они потребуются для защиты своей чести, которую гарантирует Конституция", - говорится в заявлении.

Роман Зозуля собирается подавать в суд на испанского политика Пабло Иглесиаса, сообщил агент Романа Владимир Кузьменко. Слова поддержки украинцу высказал президент ФФУ Андрей Павелко, который пообещал всестороннюю помощь в этом вопросе. Поддержала Зозулю и ассоциация испанских футболистов (AFE), заявив о готовности помочь с защитой своих прав.

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