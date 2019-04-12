В Винницкой области поймали поставщиков товаров в "ЛНР/ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Cпецслужбы установили, что шестеро граждан Украины наладили поставки в террористические организации товаров широкого потребления.
Поставка товаров делали по схеме "псевдоэкспорта": товар под видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами пункты пропуска и таможенные посты попадал в ОРДЛО. При этом коммерсанты платили налоговые и таможенные платежи в бюджеты квазиреспублик, средства из которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР".
Правоохранители задержали организаторов незаконной схемы по местам их проживания в Днепре, Харькове и Рубежном Луганской области.
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.
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