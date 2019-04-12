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В Винницкой области поймали поставщиков товаров в "ЛНР/ДНР"


фото: Прес-служба СБУ
Шестеро украинцев финансировали террористические организации "ЛНР/ДНР" путем сбыта товаров и уплаты налогов в квазиреспублики

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Cпецслужбы установили, что шестеро граждан Украины наладили поставки в террористические организации товаров широкого потребления.

Поставка товаров делали по схеме "псевдоэкспорта": товар под видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами пункты пропуска и таможенные посты попадал в ОРДЛО. При этом коммерсанты платили налоговые и таможенные платежи в бюджеты квазиреспублик, средства из которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР".

Правоохранители задержали организаторов незаконной схемы по местам их проживания в Днепре, Харькове и Рубежном Луганской области.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

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