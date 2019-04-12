В Украине за год подешевел бензин, но подорожало дизтопливо - Госстат

12 апреля, 2019, 15:58

С марта 2018 года по март 2019 года бензин и сжиженный газ подешевели, дизельное топливо незначительно подорожало

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины .

Средняя цена бензина А95 в марте 2019 года составила 28,33 грн за 1 л - на 3,4% меньше, чем в марте 2018 года.

Бензин А92 в прошлом месяце в среднем по Украине стоил 27,23 грн за 1 л, что на 4,5% меньше, чем в марте 2018 года.

Дизельное топливо в прошлом месяце в среднем продавалось по 28,18 грн за 1 л, что на 4,0% больше, чем в прошлом году.

Сжиженный газ с марта 2018 года по март 2019 года подешевел на 12,2%, до 11,19 грн за 1 л.

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