В Украине за год подешевел бензин, но подорожало дизтопливо - Госстат
12 апреля, 2019, 15:58
С марта 2018 года по март 2019 года бензин и сжиженный газ подешевели, дизельное топливо незначительно подорожало
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины .
Средняя цена бензина А95 в марте 2019 года составила 28,33 грн за 1 л - на 3,4% меньше, чем в марте 2018 года.
Бензин А92 в прошлом месяце в среднем по Украине стоил 27,23 грн за 1 л, что на 4,5% меньше, чем в марте 2018 года.
Дизельное топливо в прошлом месяце в среднем продавалось по 28,18 грн за 1 л, что на 4,0% больше, чем в прошлом году.
Сжиженный газ с марта 2018 года по март 2019 года подешевел на 12,2%, до 11,19 грн за 1 л.
Читайте также: От чего зависят цены на топливо и возможно ли искусственно на них повлиять
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины