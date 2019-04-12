В России суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Об этом сообщает Интерфакс.
Мировой суд Таганского района Москвы назначил соцсети Facebook штраф в три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ, говорится в сообщении.
Отмечается, что в решении судьи речь идет о правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений или информации).
Представители Facebook во второй раз не явились на заседание и, по данным суда, не подавали ходатайств о переносе рассмотрения дела, поэтому заседание суда состоялось без них, говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, объявленным в суде, в ходе переписки Facebook и Роскомнадзора компания объясняла российскому ведомству, что инфраструктура соцсети устроена таким образом, что данные "не сегментированные по географическому признаку".
- Напомним, 17 января Роскомнадзор возбудил дело против Twitter и Facebook за отказ предоставить персональные данные своих пользователей.
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