В "Укрзализныце" анонсировали новые онлайн-услуги

12 апреля, 2019, 16:16

АО "Укрзализныця" планирует расширить функционал своих онлайн-сервисов, добавив несколько новых услуг для клиентов

Большинство нововведений запланированы уже в этом году, сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, среди услуг, которые можно будет удобно оформить онлайн: заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью, заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе.

Также запланировано внедрение услуги "лист ожидания", когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему билетов.

Новации ждут и клиентов из сектора грузовых перевозок.

"Укрзализныця" планирует, в частности, провести существенный реинжиниринг процесса планирования грузовых перевозок, что позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на период фрахтового года.

"Благодаря этому клиенты смогут самостоятельно управлять заказами и нести установленную ответственность, в том числе и финансовую", - пояснил Кравцов.

Кроме того, появится возможность заказать тягу или "нити графика".

В "Укрзализныце" отметили, что онлайн-сервис по продаже проездных документов пользуется спросом среди пассажиров. Так, в 2018 году около 50% от общего количества проданных билетов пассажиры заказали через интернет.