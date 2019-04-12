В Праге хотят запретить экскурсии на пивных велосипедах

12 апреля, 2019, 20:37

Туристы в восторге от пивных баров на колесах (пивные велосипеды), а вот местным жителям не нравится шум, который создают компании навеселе

Об этом сообщает издание Around Prague.

Власти Праги уже рассматривают возможность ограничения такого рода "развлечений".

"Выпивая пиво, пассажиры крутят педали и ездят по окрестностям, создавая проблемы для местных жителей и водителей на дорогах", - сообщают представители местных властей.

Обычно это велосипедная платформа, на которой установлены места для 10-15 пассажиров и одно место для гида-водителя. Ему пить нельзя, а вот в распоряжении пассажиров находится несколько десятков литров пива.

"Многие обращаются к нам, в первую очередь, из-за шума, который сопровождает пьяные катания. Некоторые беспокоятся за свою безопасность, например, в Летенских садах, где люди гуляют с детьми", - говорит заместитель мэра Праги.

Отмечается, что закон рассматривает такой бар всего лишь как велосипед, который может передвигаться практически где угодно. Однако, в отличие от обычного велосипеда мобильный паб размером не уступает фургону. Это вызывает недовольство жителей, которые требуют запретить подобные "игрушки" хотя бы в парках и на дорогах.

Владельцы пивных велосипедов в свою защиту говорят, что передвигаются со скоростью 5-10 км / ч и не могут нести угрозы, а в парках они ездят, чтобы не провоцировать заторов на дорогах, опять же из-за своей малой скорости.