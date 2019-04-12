В Польше преподаватель Варшавского университета напал на украинского актера
Об этом сообщает издание Onet.
Нападение произошло 9 апреля, когда Мануйлов ехал на занятия. Он рассказал, что во время поездки к нему позвонила жена, которой он ответил на украинском.
После завершения разговора он заметил незнакомца, который замахнулся на него большой черной сумкой и ударил в лицо. Когда украинец спросил нападавшего, зачем тот это сделал, мужчина сказал о необходимости выйти из автобуса и поговорить "по-мужски"
Украинец рассказал, что нападавший выглядел удивленным тем, что он говорит на польском.
Конфликт продолжился после того, как оба мужчины вышли из автобуса. Нападавший продолжал наседать на украинца и был агрессивен, а потом все же ушел.
Нападавшим оказался преподаватель Университета кардинала Стефана Вышинского, который также читает философию в Варшавском университете. Сообщается, что ранее у него наблюдались проявления неконтролируемой агрессии.
Подробности инцидента быстро распространились в интернете и вызвали волну возмущения.
Правоохранители не смогли подтвердить детали нападения и не уверены в том, что он имел расистскую подоплеку. Впрочем, как сообщает издание, нападавшего направили на психиатрическую экспертизу.
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