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В Польше преподаватель Варшавского университета напал на украинского актера


фото: facebook
В одном из варшавских автобусов произошло нападение на украинского актера Артема Мануйлова

Об этом сообщает издание Onet.

Нападение произошло 9 апреля, когда Мануйлов ехал на занятия. Он рассказал, что во время поездки к нему позвонила жена, которой он ответил на украинском.

После завершения разговора он заметил незнакомца, который замахнулся на него большой черной сумкой и ударил в лицо. Когда украинец спросил нападавшего, зачем тот это сделал, мужчина сказал о необходимости выйти из автобуса и поговорить "по-мужски"

Украинец рассказал, что нападавший выглядел удивленным тем, что он говорит на польском.

Конфликт продолжился после того, как оба мужчины вышли из автобуса. Нападавший продолжал наседать на украинца и был агрессивен, а потом все же ушел.

Нападавшим оказался преподаватель Университета кардинала Стефана Вышинского, который также читает философию в Варшавском университете. Сообщается, что ранее у него наблюдались проявления неконтролируемой агрессии.

Подробности инцидента быстро распространились в интернете и вызвали волну возмущения.

Правоохранители не смогли подтвердить детали нападения и не уверены в том, что он имел расистскую подоплеку. Впрочем, как сообщает издание, нападавшего направили на психиатрическую экспертизу.

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