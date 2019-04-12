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В Нью-Йорке вспышка кори, которая, вероятно, попала из Украины, - The New York Times

В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение в здравоохранении из-за резкой вспышки кори

Об этом сообщает The New York Times, передает Общественное.

С начала этого года в США зафиксировали 465 случаев заражения опасной инфекцией, из них почти сто семидесятом штате Нью-Йорк, округ Рокленд, где живут значительное количество ультраортодоксальных евреев.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил обязательную вакцинацию и режим чрезвычайного положения в области здравоохранения.

"Это единственный путь остановить эту вспышку и убедиться, что те, кто не был привит, получит вакцину. Людям критически важно осознать, что вакцина от кори работает. Она безопасна, эффективна, проверенная временем", - заявил мэр города.

Так, согласно информации издания, в Нью-Йорк вирус привезли паломники-хасиды из Украины.

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