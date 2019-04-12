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В Молдове нетрезвых водителей будут отправлять на общественные работы в морг


фото: volyn24
В молдавском городе Ниспорены водителей, которые сели за руль пьяными, будут отправлять на общественные работы в морг

В декабре 2018 года в городе решили отбирать права, а теперь добавили еще одно наказание для нарушителей. О нем договорились Бюро пробации и городская больница, сообщает Agora .

Водителей будут обязывать выполнять общественные работы в морге - убирать в отделении и помогать с транспортировкой тел покойников. Это, по мнению властей, заставит нарушителей задуматься о своих действиях и их возможных последствиях.

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