В Молдове нетрезвых водителей будут отправлять на общественные работы в морг

12 апреля, 2019, 14:44

В молдавском городе Ниспорены водителей, которые сели за руль пьяными, будут отправлять на общественные работы в морг

В декабре 2018 года в городе решили отбирать права, а теперь добавили еще одно наказание для нарушителей. О нем договорились Бюро пробации и городская больница, сообщает Agora .

Водителей будут обязывать выполнять общественные работы в морге - убирать в отделении и помогать с транспортировкой тел покойников. Это, по мнению властей, заставит нарушителей задуматься о своих действиях и их возможных последствиях.