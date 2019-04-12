В Молдове нетрезвых водителей будут отправлять на общественные работы в морг
12 апреля, 2019, 14:44
В молдавском городе Ниспорены водителей, которые сели за руль пьяными, будут отправлять на общественные работы в морг
В декабре 2018 года в городе решили отбирать права, а теперь добавили еще одно наказание для нарушителей. О нем договорились Бюро пробации и городская больница, сообщает Agora .
Водителей будут обязывать выполнять общественные работы в морге - убирать в отделении и помогать с транспортировкой тел покойников. Это, по мнению властей, заставит нарушителей задуматься о своих действиях и их возможных последствиях.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины