В марте импортный газ подешевел почти на 10%

12 апреля, 2019, 13:39

В марте 2019 г. в Украину импортировали газ по $263 за 1000 куб. м

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Учитывая это, мартовские цены приблизились к минимуму 2018 - показателям февраля, когда в среднем импортный газ обходился Украинская по $ 261, передает издание "Украинская энергетика" .

В феврале 2019 газ заходил в Украину по цене $ 290,9 (7865 грн) за 1000 куб. м, в январе - по $ 317,9 (8892 грн).

В декабре импорт 2018 года в среднем обходился по $ 329 (9062 грн), в ноябре - по $ 339,2 (9472 грн) за 1000 куб.м, в октябре - по $ 323,4 (9059 грн), в сентябре - $ 304,4 (8490,3 грн), в августе - по $ 286,6, июле - $ 309,1, в июне - $ 267,4, в мае - $ 263,5, в апреле - $ 310,8, в марте - $ 278,7, в феврале - $ 261,1 и в январе - $ 279,4.

В 2018 году импорт природного газа из стран ЕС в Украину уменьшился на 24,8% - до 10,6 млрд куб. м.