В Киеве в субботу перекроют Крещатик из-за ралли

12 апреля, 2019, 18:07

В Киеве состоится торжественное открытие Чемпионата Украины по ралли, в связи с чем днем ограничат проезд по улице Крещатик

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

13 апреля с 15:00 до 21:00 на Крещатике состоится торжественная часть этапа Чемпионата Украины по ралли - ралли "Столица", говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим, 13 апреля с 13:00 до 03:00 14 апреля будет запрещено движение всех видов транспорта для монтажа и демонтажа сценических конструкций на Крещатике - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

В пресс-службе сообщают, что на время проведения ралли изменит работу наземный пассажирский транспорт, маршруты которого проходят указанными улицами.

Отмечается, что в 15:00 на главной улице города откроется выставка спортивных автомобилей, в 19:00 - начнется торжественное открытие соревнования.

Чемпионат Украины по ралли - это классическое ралли, которое предусматривает соревнования экипажей, на дорогах общего пользования, перекрытых для общественного транспорта и людей, на время проведения гонки. Соревнования проходят с 1999 года, говорится в сообщении.