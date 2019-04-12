В Киеве в субботу перекроют Крещатик из-за ралли
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
13 апреля с 15:00 до 21:00 на Крещатике состоится торжественная часть этапа Чемпионата Украины по ралли - ралли "Столица", говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим, 13 апреля с 13:00 до 03:00 14 апреля будет запрещено движение всех видов транспорта для монтажа и демонтажа сценических конструкций на Крещатике - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.
В пресс-службе сообщают, что на время проведения ралли изменит работу наземный пассажирский транспорт, маршруты которого проходят указанными улицами.
Отмечается, что в 15:00 на главной улице города откроется выставка спортивных автомобилей, в 19:00 - начнется торжественное открытие соревнования.
Чемпионат Украины по ралли - это классическое ралли, которое предусматривает соревнования экипажей, на дорогах общего пользования, перекрытых для общественного транспорта и людей, на время проведения гонки. Соревнования проходят с 1999 года, говорится в сообщении.
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