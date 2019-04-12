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В Киеве в правительственном квартале столкнулись 4 авто: есть пострадавшие, образовалась пробка

Утром в пятницу, 12 апреля, в центре Киева произошло ДТП с участием легковых Toyota, Hyundai, Volkswagen и Daewoo Lanos

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .

По предварительной информации, Toyota поворачивала налево, а Daewoo Lanos двигался по прямой, когда произошло столкновение. От удара Daewoo Lanos занесло, а Toyota отбросило в два других автомобиля - Hyundai и Volkswagen.

На место происшествия прибыли 4 машины скорой помощи и сотрудники ГСЧС.

В результате ДТП пострадали три человека, они были госпитализированы. По ул. Грушевского в сторону центра образовалась пробка.

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