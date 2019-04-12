В Канаде выпустили первую монету из золота в форме украинской писанки
12 апреля, 2019, 13:58
Королевский канадский монетный двор впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки
Об этом говорится на сайте монетного двора.
Это пятая по счету монета в виде "писанки", говорится в сообщении.
Однако впервые она будет полностью выполнена из золота.
На аверсе монеты традиционно отчеканен профиль королевы Елизаветы II, на реверсе - украинский храм.
Вес монеты составляет 58,5 г, она изготовлена из чистого золота и имеет номинал в 250 канадских долларов.
Ее выкупная цена - 5 тысяч долларов.
Золотая "Писанка" имеет существенно меньший тираж, чем ее серебряные предшественники - всего будет выпущено 250 монет.
Автором дизайна монеты является канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, который является членом Украинской музея Канады в Торонто.
- Напомним, в феврале Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки номиналом 20 канадских долларов.
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