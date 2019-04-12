В Канаде выпустили первую монету из золота в форме украинской писанки

12 апреля, 2019, 13:58

Королевский канадский монетный двор впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки

Об этом говорится на сайте монетного двора.

Это пятая по счету монета в виде "писанки", говорится в сообщении.

Однако впервые она будет полностью выполнена из золота.

На аверсе монеты традиционно отчеканен профиль королевы Елизаветы II, на реверсе - украинский храм.

Вес монеты составляет 58,5 г, она изготовлена ​​из чистого золота и имеет номинал в 250 канадских долларов.

Ее выкупная цена - 5 тысяч долларов.

Золотая "Писанка" имеет существенно меньший тираж, чем ее серебряные предшественники - всего будет выпущено 250 монет.

Автором дизайна монеты является канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, который является членом Украинской музея Канады в Торонто.