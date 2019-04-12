В Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа
"Ближнего соратника Ассанжа взяли под стражу при попытке вылететь в Японию", - говорится в сообщении.
Как отмечается, министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Рома связывает соратника Ассанжа с попытками дестабилизировать правительство действующего президента Эквадора Ленина Морено. По ее словам, существуют доказательства связи задержанного с Рикардо Патино, который занимал должность министра иностранных дел Эквадора в то время, когда Ассанжу предоставили убежище.
Приют Ассанжу по гуманитарным соображениям предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. С тех пор Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. В мае 2017 года органы юстиции Швеции закрыли дело в отношении Ассанжа, однако основатель Wikileaks опасался выдачи властям США, где ему грозит пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.
- Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.
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