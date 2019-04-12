В Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа

Как отмечается, министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Рома связывает соратника Ассанжа с попытками дестабилизировать правительство действующего президента Эквадора Ленина Морено. По ее словам, существуют доказательства связи задержанного с Рикардо Патино, который занимал должность министра иностранных дел Эквадора в то время, когда Ассанжу предоставили убежище.

Приют Ассанжу по гуманитарным соображениям предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. С тех пор Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. В мае 2017 года органы юстиции Швеции закрыли дело в отношении Ассанжа, однако основатель Wikileaks опасался выдачи властям США, где ему грозит пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.