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В Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа

Спецслужбы Эквадора в четверг, 11 апреля, задержали соратника основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Об этом сообщает DW.

"Ближнего соратника Ассанжа взяли под стражу при попытке вылететь в Японию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Рома связывает соратника Ассанжа с попытками дестабилизировать правительство действующего президента Эквадора Ленина Морено. По ее словам, существуют доказательства связи задержанного с Рикардо Патино, который занимал должность министра иностранных дел Эквадора в то время, когда Ассанжу предоставили убежище.

Приют Ассанжу по гуманитарным соображениям предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. С тех пор Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. В мае 2017 года органы юстиции Швеции закрыли дело в отношении Ассанжа, однако основатель Wikileaks опасался выдачи властям США, где ему грозит пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.

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