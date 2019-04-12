В Британии на поле для гольфа упал самолет: есть погибшие
12 апреля, 2019, 12:09
В Британии на поле для гольфа в графстве Мерсисайд упал легкомоторный самолет
Как сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию, в результате аварии погиб пилот.
"В понедельник вечером в британском Биркдейли, что в графстве Мерсисайд, на поле для игры в гольф упал и загорелся сверхлегкий самолет. Пилот погиб", - говорится в сообщении.
Личность погибшего устанавливается. Британская полиция проводит расследование.
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