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В Британии на поле для гольфа упал самолет: есть погибшие


фото: metro.co.uk
В Британии на поле для гольфа в графстве Мерсисайд упал легкомоторный самолет

Как сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию, в результате аварии погиб пилот.

"В понедельник вечером в британском Биркдейли, что в графстве Мерсисайд, на поле для игры в гольф упал и загорелся сверхлегкий самолет. Пилот погиб", - говорится в сообщении.

Личность погибшего устанавливается. Британская полиция проводит расследование.

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