В Австралии появилось кладбище погибших в "Игре престолов"
12 апреля, 2019, 18:29
Телекомпания Foxtel открыла в парке Сиднея кладбище погибших в "Игре престолов" героев
Об этом сообщает Foxtel в Иnstagram
Могилы принадлежат Ходору, который держал дверь, спасая Брана Старка; Рамси Болтону, которого съели его же собаки; Джофри Баратеону, которого отравила бабка его второй жены Марджери; мужу "Матери драконов" Хала Дрого, раненого в бою и задушенного Дейнерис Таргариен и т.д.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины