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В Австралии появилось кладбище погибших в "Игре престолов"

Телекомпания Foxtel открыла в парке Сиднея кладбище погибших в "Игре престолов" героев

Об этом сообщает Foxtel в Иnstagram

Могилы принадлежат Ходору, который держал дверь, спасая Брана Старка; Рамси Болтону, которого съели его же собаки; Джофри Баратеону, которого отравила бабка его второй жены Марджери; мужу "Матери драконов" Хала Дрого, раненого в бою и задушенного Дейнерис Таргариен и т.д.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come and pay your respects at Foxtel's Grave of Thrones . This weekend only | Fearnley Grounds, Centennial Park #GoTFoxtel

Публикация от Foxtel (@foxtel)

 

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