В Австралии появилось кладбище погибших в "Игре престолов"

12 апреля, 2019, 18:29

Телекомпания Foxtel открыла в парке Сиднея кладбище погибших в "Игре престолов" героев

Об этом сообщает Foxtel в Иnstagram

Могилы принадлежат Ходору, который держал дверь, спасая Брана Старка; Рамси Болтону, которого съели его же собаки; Джофри Баратеону, которого отравила бабка его второй жены Марджери; мужу "Матери драконов" Хала Дрого, раненого в бою и задушенного Дейнерис Таргариен и т.д.