УЗ предупредила об ограничении движения поездов в Перемышль

12 апреля, 2019, 14:59

В связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути на территории Польши движение поездов с 27 по 31 мая 2019 на участке Перемышль - Медика не будет осуществляться

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В указанный период поезда, курсирующие из Украины в Польшу, ограничат маршрут следования до станции Медика (Польша) и во Львов, говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №36/35 Одесса - Перемышль в период с 26 по 31 мая ограничит свой маршрут до станции Медика (Польша). Время отправления и прибытия поезда - по действующему графику. Для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку пассажиров на автобусы до Перемышля и в обратном направлении. Автобус будет отправляться из Медики в 10:02, прибывать в Перемышль в 10:45. Обратно отправление автобуса из Перемышля в 17:34, прибытие в Медику в 18:17.

В Укрзализныце сообщают, что скоростной поезд № 706/705 Киев, Львов - Перемышль в период с 27 по 31 мая также ограничит маршрут до станции Медика. Для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика также будет обеспечена пересадка пассажиров на автобусы в Перемышль и в обратном направлении. Автобус, предусмотренный для пассажиров этого поезда, будет отправляться из Медики в 12:37, прибывать в Перемышль в 13:20. Обратно отправление из Перемышля в 14:40, прибытие в Медику в 15:23.

Скоростной поезд № 716/715 Киев - Перемышль в период с 27 по 31 мая будет курсировать по действующему расписанию, но с ограничением маршрута до станции Львов, добавляют в пресс-службе УЗ.