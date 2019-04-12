Украина завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по борьбе

12 апреля, 2019, 08:44

Украинские спортсменки Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте

Об этом сообщает НОК Украины.

Оксана Ливач стала победительницей e категории до 58 кг. В решающей схватке она одолела Миглену Селишку из Болгарии. Ирина Гусяк в категории до 55 кг победила болгарку Эвелину Николову. Третье золото в категории до 68 кг выиграла Алла Черкасова. В финале она победила чешку Аделу Ганзличкову.

Фантастический день в Бухаресте!



Третий финал - третье золото !!!



Победный почин Оксаны Ливач (до 50 кг) и Ирины Гусяк (до 55 кг) поддержала Алла Черкасова, выступающий в весовой категории до 68 кг, поборов в финале Аделу Ганзличкову из Чехии. @wrestling pic.twitter.com/OwHPIXTBlR - НОК Украины (@OlympicUA) 11 апреля 2019 г.

После четвертого дня соревнований сборная Украины лидирует в общем зачете.

#WrestleBucharest Women's Wrestling Team Scores (After Day 4)

- Ukraine (85 points)

- Bulgaria (75 points)

- Turkey (70 points)

Fourth - Azerbaijan (41 points)

Fifth - Romania (35 points) - United World Wrestling (@wrestling) 11 апреля 2019 г.