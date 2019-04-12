Украина завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по борьбе
Об этом сообщает НОК Украины.
Оксана Ливач стала победительницей e категории до 58 кг. В решающей схватке она одолела Миглену Селишку из Болгарии. Ирина Гусяк в категории до 55 кг победила болгарку Эвелину Николову. Третье золото в категории до 68 кг выиграла Алла Черкасова. В финале она победила чешку Аделу Ганзличкову.
Фантастический день в Бухаресте!- НОК Украины (@OlympicUA) 11 апреля 2019 г.
Третий финал - третье золото !!!
Победный почин Оксаны Ливач (до 50 кг) и Ирины Гусяк (до 55 кг) поддержала Алла Черкасова, выступающий в весовой категории до 68 кг, поборов в финале Аделу Ганзличкову из Чехии. @wrestling pic.twitter.com/OwHPIXTBlR
После четвертого дня соревнований сборная Украины лидирует в общем зачете.
#WrestleBucharest Women's Wrestling Team Scores (After Day 4)- United World Wrestling (@wrestling) 11 апреля 2019 г.
- Ukraine (85 points)
- Bulgaria (75 points)
- Turkey (70 points)
Fourth - Azerbaijan (41 points)
Fifth - Romania (35 points)
- Напомним, в первый соревновательный день третье место на ЧЕ в Бухаресте занял житомирянин Василий Шуптар в весовой категории до 65 кг.
- Вторую награду на чемпионате Европы по борьбе сборной Украины принес борец вольного стиля Александр Хоцяновский. Дончанин завоевал бронзовую медаль в тяжелой категории - до 125 кг.
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