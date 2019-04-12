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Украина завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по борьбе

Украинские спортсменки Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте

Об этом сообщает НОК Украины.

Оксана Ливач стала победительницей e категории до 58 кг. В решающей схватке она одолела Миглену Селишку из Болгарии. Ирина Гусяк в категории до 55 кг победила болгарку Эвелину Николову. Третье золото в категории до 68 кг выиграла Алла Черкасова. В финале она победила чешку Аделу Ганзличкову.

После четвертого дня соревнований сборная Украины лидирует в общем зачете.

  • Напомним, в первый соревновательный день третье место на ЧЕ в Бухаресте занял житомирянин Василий Шуптар в весовой категории до 65 кг.
  • Вторую награду на чемпионате Европы по борьбе сборной Украины принес борец вольного стиля Александр Хоцяновский. Дончанин завоевал бронзовую медаль в тяжелой категории - до 125 кг.
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