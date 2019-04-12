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Украина - среди топ-5 стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире. Инфографика


фото: iphones
В Украине средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных стоит примерно $0,51, что делает нашу страну четвертой в мире по дешевизне мобильного интернета

Об этом сообщает HowMuch со ссылкой на данные Cable.co.uk.

Проанализировав доступность интернета в 230 странах мира, издание пришло к выводу, что самый дорогой мобильный интернет обходится жителям Зимбабве. Там 1 ГБ мобильных данных стоит $75,2.

Первую тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом возглавляют Индия, Кыргызстан и Казахстан - $0,26, $0,27 и $0,49 соответственно.

Среди стран-соседей Украины больше всего за мобильный интернет платят в Беларуси - там стоимость гигабайта мобильных данных составляет $ 2,36 доллара, в Турции - $ 2,25 доллара, в Польше - $ 1,32 доллара, в Молдове - $ 2,82 доллара.

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