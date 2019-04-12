Суды в Украине рассмотрели уже 56 дел о буллинге
Об этом сообщается на странице правопросветительского проекта Министерства юстиции "Я имею право!" В Facebook.
"С 19 января 2019 судами было рассмотрено 56 дел о буллинге", - говорится в сообщении.
В частности, в 29 делах из 56 вынесли решение о наложении взыскания. В 5 случаях - предупреждение, которое не предусмотрено в санкции статьи, в 3 случаях - общественные работы, в 1 случае - обязательство публично извиниться и в 20 случаях - штраф.
Также суд отправил 17 дел на доработку в органы полиции, в 8 - установил отсутствие состава правонарушения.
Кроме того, суд закрыл 2 дела по буллинге, ограничившись устным замечанием.
Напомним, что 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу".
По закону, за моральное или физическое насилие, агрессию в любой форме предусмотрено наказание штрафами.
Со штрафами за буллинг можно ознакомиться здесь .
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