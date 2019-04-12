Суды в Украине рассмотрели уже 56 дел о буллинге

12 апреля, 2019, 15:30

С 18 декабря 2018 года до 12 апреля 2019 года украинские суды рассмотрели 56 дел о буллинге

Об этом сообщается на странице правопросветительского проекта Министерства юстиции "Я имею право!" В Facebook.

"С 19 января 2019 судами было рассмотрено 56 дел о буллинге", - говорится в сообщении.

В частности, в 29 делах из 56 вынесли решение о наложении взыскания. В 5 случаях - предупреждение, которое не предусмотрено в санкции статьи, в 3 случаях - общественные работы, в 1 случае - обязательство публично извиниться и в 20 случаях - штраф.

Также суд отправил 17 дел на доработку в органы полиции, в 8 - установил отсутствие состава правонарушения.

Кроме того, суд закрыл 2 дела по буллинге, ограничившись устным замечанием.

Напомним, что 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу".

По закону, за моральное или физическое насилие, агрессию в любой форме предусмотрено наказание штрафами.

Со штрафами за буллинг можно ознакомиться здесь .