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SpaceX запустила самую мощную в мире ракету-носителя с грузом на орбиту

11 апреля частная космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска запустила самую мощную в мире ракету-носителя Falcon Heavy для вывода грузов на околоземную орбиту

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Запуск ракеты перенесли на сутки из-за ветреной погоды. Поэтому ракета вышла на орбиту в четверг, 11 апреля. Запуск прошел без помех и по расписанию.

Falcon Heavy выведет на орбиту спутник связи Саудовской Аравии ArabSat, который будет обеспечивать передачу сигналов связи на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Также спутник выведен на орбиту, чтобы вернуть на Землю двигатели ракеты для их повторного использования.

В феврале 2018 г. во время своего первого полета Falcon Heavy отправила на орбиту автомобиль Tesla с манекеном на водительском сиденье.

Две ступени этой ракеты успешно сели на суше, однако главный двигатель потерпел крушение в океане.

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