SpaceX запустила самую мощную в мире ракету-носителя с грузом на орбиту
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Запуск ракеты перенесли на сутки из-за ветреной погоды. Поэтому ракета вышла на орбиту в четверг, 11 апреля. Запуск прошел без помех и по расписанию.
Falcon Heavy выведет на орбиту спутник связи Саудовской Аравии ArabSat, который будет обеспечивать передачу сигналов связи на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
Также спутник выведен на орбиту, чтобы вернуть на Землю двигатели ракеты для их повторного использования.
В феврале 2018 г. во время своего первого полета Falcon Heavy отправила на орбиту автомобиль Tesla с манекеном на водительском сиденье.
Две ступени этой ракеты успешно сели на суше, однако главный двигатель потерпел крушение в океане.
Liftoff of Falcon Heavy pic.twitter.com/3oALJPOMBa- SpaceX (@SpaceX) April 12, 2019
Falcon Heavy's side boosters land on Landing Zones 1 and 2 pic.twitter.com/nJCCaVHOeo- SpaceX (@SpaceX) April 12, 2019
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