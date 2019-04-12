Союз журналистов Украины в ОБСЕ требовал освободить Сущенко
Об этом он заявил во время международной конференции в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
Он требует от российских властей немедленно освободить украинских представителей СМИ, в частности Романа Сущенко.
"Как Союз журналистов мы призываем к солидарности с украинскими журналистами, которые являются жертвами Российской Федерации. И мы требуем освобождения Романа Сущенко, который сейчас находится в тюрьме в России", -заявил Томиленко.
Кроме того, глава НСЖУ призвал российские оккупационные власти разрешить выезд из Крыма незаконно осужденному украинскому журналисту Николаю Семене, который имеет проблемы со здоровьем. "Также мы требуем уважения к правам гражданских журналистов в Крыму", - добавил Томиленко.
- Напомним, в октябре 2016 года собственного корреспондента правительственного информационного агентства "Укринформ" в Париже Романа Сущенко арестовали в Москве, куда он приехал к родственникам, по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- На заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и отрицал свою вину.
- Обвинения в оккупационном суде Симферополя пригласило для журналиста Семены 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
- Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
- 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Обменивать Сущенко российский президент Владимир Путин отказывается.
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