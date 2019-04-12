Союз журналистов Украины в ОБСЕ требовал освободить Сущенко

12 апреля, 2019, 18:04

Глава НСЖУ Сергей Томиленко призывает иностранных журналистов проявить солидарность с преследуемыми Россией украинскими журналистами

Об этом он заявил во время международной конференции в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

Он требует от российских властей немедленно освободить украинских представителей СМИ, в частности Романа Сущенко.

"Как Союз журналистов мы призываем к солидарности с украинскими журналистами, которые являются жертвами Российской Федерации. И мы требуем освобождения Романа Сущенко, который сейчас находится в тюрьме в России", -заявил Томиленко.

Кроме того, глава НСЖУ призвал российские оккупационные власти разрешить выезд из Крыма незаконно осужденному украинскому журналисту Николаю Семене, который имеет проблемы со здоровьем. "Также мы требуем уважения к правам гражданских журналистов в Крыму", - добавил Томиленко.