//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сон не менее 7 часов, йод и меньше белой муки: Супрун рассказала, как заботиться о гормонах


фото: doc-tv
Руководительница МЗ Ульяна Супрун дала украинцам советы, как избежать ряда гормональных нарушений

Об этом Супрун написала в Facebook.

Руководительница Минздрав отмечает, что о гормональном здоровье следует тщательно заботиться, ведь на работу эндокринной системы влияют не только возраст, генетика и болезни, но и наш рацион, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем.

Несколько советов от нее, как заботиться о своих гормонах:

  • Придерживайтесь здорового режима сна. Желательно спать не менее 7 часов. Люди, которым хронически не хватает сна, более склонны к тревожности, перееданию, они рискуют развить диабет второго типа или иметь нарушенные биоритмы.
  • Ешьте как можно меньше сахаров и белой муки. Каши и цельнозерновой хлеб значительно более лучшие источники углеводов. Они станут помехой развитию диабета.
  • Не надо постоянно перекусывать и бояться "падение глюкозы", если только у вас не диабет. Делайте достаточные перерывы между приемами пищи - так клетки не будут терять чувствительность к инсулину.
  • Потребляйте достаточное количество йода. Без йода щитовидная железа не может образовывать тиреоидные гормоны. Дневная потребность йода - до 150 мг. Это трудно посчитать - просто пользуйтесь йодированной солью (ее следует добавлять в холодные блюда) и ешьте морскую капусту.
  • Следите за индексом и объемом талии. Эти показатели можно узнать у семейного врача, если дома постоянно забываете это сделать. Именно вес и соотношение талии и бедер являются хорошими индикаторами риска гормональных нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Знайте о существовании гормональной терапии и применении гормональных контрацептивов с терапевтической целью. Но ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
  • Будьте физически активными. Это и отвлекает нас, благодаря этому мы успокаиваемся, тратит калории, снижает уровень сахара и массу тела, а следовательно, защищает тело от образования "лишних" эстрогенов жиром.
  • Бросьте курить. Курение может влиять на уровень гормонов щитовидной железы.
  • Для женщин критически важно как можно меньше потреблять алкоголь, ведь он влияет на обмен эстрогенов и тем самым повышает вероятность развития гормон-зависимых опухолей.
  • Не используйте пластик, который содержит фталаты: это пластик типов 3, 6 и 7. Не нагревайте еду в пластиковых контейнерах и не наливайте в пластик горячее. Фталаты вмешиваются в работу половых гормонов.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать