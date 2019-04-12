Сон не менее 7 часов, йод и меньше белой муки: Супрун рассказала, как заботиться о гормонах
12 апреля, 2019, 12:58
Руководительница МЗ Ульяна Супрун дала украинцам советы, как избежать ряда гормональных нарушений
Об этом Супрун написала в Facebook.
Руководительница Минздрав отмечает, что о гормональном здоровье следует тщательно заботиться, ведь на работу эндокринной системы влияют не только возраст, генетика и болезни, но и наш рацион, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем.
Несколько советов от нее, как заботиться о своих гормонах:
- Придерживайтесь здорового режима сна. Желательно спать не менее 7 часов. Люди, которым хронически не хватает сна, более склонны к тревожности, перееданию, они рискуют развить диабет второго типа или иметь нарушенные биоритмы.
- Ешьте как можно меньше сахаров и белой муки. Каши и цельнозерновой хлеб значительно более лучшие источники углеводов. Они станут помехой развитию диабета.
- Не надо постоянно перекусывать и бояться "падение глюкозы", если только у вас не диабет. Делайте достаточные перерывы между приемами пищи - так клетки не будут терять чувствительность к инсулину.
- Потребляйте достаточное количество йода. Без йода щитовидная железа не может образовывать тиреоидные гормоны. Дневная потребность йода - до 150 мг. Это трудно посчитать - просто пользуйтесь йодированной солью (ее следует добавлять в холодные блюда) и ешьте морскую капусту.
- Следите за индексом и объемом талии. Эти показатели можно узнать у семейного врача, если дома постоянно забываете это сделать. Именно вес и соотношение талии и бедер являются хорошими индикаторами риска гормональных нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний.
- Знайте о существовании гормональной терапии и применении гормональных контрацептивов с терапевтической целью. Но ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
- Будьте физически активными. Это и отвлекает нас, благодаря этому мы успокаиваемся, тратит калории, снижает уровень сахара и массу тела, а следовательно, защищает тело от образования "лишних" эстрогенов жиром.
- Бросьте курить. Курение может влиять на уровень гормонов щитовидной железы.
- Для женщин критически важно как можно меньше потреблять алкоголь, ведь он влияет на обмен эстрогенов и тем самым повышает вероятность развития гормон-зависимых опухолей.
- Не используйте пластик, который содержит фталаты: это пластик типов 3, 6 и 7. Не нагревайте еду в пластиковых контейнерах и не наливайте в пластик горячее. Фталаты вмешиваются в работу половых гормонов.
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