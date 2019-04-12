Сон не менее 7 часов, йод и меньше белой муки: Супрун рассказала, как заботиться о гормонах

12 апреля, 2019, 12:58

Руководительница МЗ Ульяна Супрун дала украинцам советы, как избежать ряда гормональных нарушений

Об этом Супрун написала в Facebook.

Руководительница Минздрав отмечает, что о гормональном здоровье следует тщательно заботиться, ведь на работу эндокринной системы влияют не только возраст, генетика и болезни, но и наш рацион, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем.

Несколько советов от нее, как заботиться о своих гормонах: