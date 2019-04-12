Сколько будет стоить пасхальная корзина для украинцев в 2019 году. Расчеты экспертов

12 апреля, 2019, 10:20

В среднем традиционный набор продуктов на Пасху обойдется украинцам в этом году в 532 грн

Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на данные Института аграрной экономики.

В 2019 традиционные пояса, яйца, домашняя колбаса, мясо, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 26 грн - то есть на 5,1% - дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 506 грн.

По словам директора Национального научного центра Институт аграрной экономики, стоимость основной составляющей пасхальной корзины - кулича домашней выпечки - составит около 85 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже.

Рост стоимости кулича обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки, изюма, с другой - увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, объяснил Лупенко.

Самыми дорогими составляющими праздничного корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 104 грн (190-230 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 98 грн из расчета 195-220 грн за 1 кг. По сравнению с 2018 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 4,3%, а домашней колбасы - на 2%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 35 грн из расчета 60-115 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 71 грн (135-162 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 70 грн (128-184 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 32 грн (60-85 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) - 24 грн. (23-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года - 9-14 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - его стоимость возрастет до 711 грн. Это на 51 грн или на 7,7% больше стоимости корзине такого же состава в 2018 году, отметил Юрий Лупенко.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей, пояснил эксперт. Средняя цена по Украине на томаты тепличные составляет 50-58 грн, на огурцы - 58-64 грн, на яблоки - 7-15 грн.

За бутылку вина кагор, в среднем, придется заплатить еще 118 грн (80-135 грн за бутылку).

Таким образом удорожание стоимости пасхальной корзины по сравнению с предыдущими периодами будет небольшим.

Тогда как в прошлом году по сравнению с 2017 годом рост стоимости составил 34,2% минимального набора продуктов.

В связи с низкой покупательной способностью населения в текущем году украинцы будут экономить на дорогой части пасхальной корзины. Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Экономия может проявиться в использовании дешевой продукции или в уменьшении количества продуктов в корзине, подытожил Лупенко.