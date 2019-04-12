Сенат США утвердил нового министра внутренних дел
12 апреля, 2019, 11:36
В четверг, 11 апреля, Сенат конгресса США утвердил Дэвида Бернхардта в должности министра внутренних дел США
Об этом сообщает Washington Post.
Его кандидатуру поддержали 56 сенаторов, еще 46 высказались против.
Демократы высказали опасения, что новый министр, в силу его лоббистского прошлого, будет отдавать предпочтение вопросам добычи минералов и энергоносителей, а не заниматься охраной природы.
Бернхардт был назначен исполняющим обязанности главы МВД страны в начале января, после того, как этот пост покинул Райан Зинка. Последнего обвинили в растрате бюджетных средств.
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