Сенат США утвердил нового министра внутренних дел

12 апреля, 2019, 11:36

В четверг, 11 апреля, Сенат конгресса США утвердил Дэвида Бернхардта в должности министра внутренних дел США

Об этом сообщает Washington Post.

Его кандидатуру поддержали 56 сенаторов, еще 46 высказались против.

Демократы высказали опасения, что новый министр, в силу его лоббистского прошлого, будет отдавать предпочтение вопросам добычи минералов и энергоносителей, а не заниматься охраной природы.

Бернхардт был назначен исполняющим обязанности главы МВД страны в начале января, после того, как этот пост покинул Райан Зинка. Последнего обвинили в растрате бюджетных средств.