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Сегодня дожди накроют всю Украину

12 апреля дожди почти по всей территории Украины, но местами предполагается теплая погода

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В западной части ожидаются местами дожди. Температура невысокая +8 ... +10.

В северной части Украины также ожидаются периодические локальные дожди, +8 ... +10.

В восточной части предполагается преимущественно дождливая погода, но тепло +17 .. +19.

В центральной части предполагается достаточно теплая погода +14 ... +20, но на Виннитчине похолодает и предполагается +8.

В южной части Украины будет доминировать влажная воздушная масса, ожидаются дожди, +18 ... +20.

В Киеве ожидается погода прохладная, максимально +10, будет выпадать периодический дождь.

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