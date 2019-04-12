Сегодня дожди накроют всю Украину
12 апреля, 2019, 06:30
12 апреля дожди почти по всей территории Украины, но местами предполагается теплая погода
Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
В западной части ожидаются местами дожди. Температура невысокая +8 ... +10.
В северной части Украины также ожидаются периодические локальные дожди, +8 ... +10.
В восточной части предполагается преимущественно дождливая погода, но тепло +17 .. +19.
В центральной части предполагается достаточно теплая погода +14 ... +20, но на Виннитчине похолодает и предполагается +8.
В южной части Украины будет доминировать влажная воздушная масса, ожидаются дожди, +18 ... +20.
В Киеве ожидается погода прохладная, максимально +10, будет выпадать периодический дождь.
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