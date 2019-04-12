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С поезда "Харьков - Херсон" сняли пассажиров с ножевыми ранениями, - СМИ

Обоих участников драки госпитализировали с ножевыми ранениями

Об этом сообщает издание LB со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из пассажиров получил ножевое ранение в шею, другой - в область живота. Начальник поезда вызвал полицию и медиков, пострадавших сняли с поезда на станции Березенговата.

Других пострадавших в драке нет. О тяжести травм на данный момент не сообщается.

Отмечается, что драка началась из-за того, что один из пассажиров якобы пытался украсть телефон у другого, пока тот спал.

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