С поезда "Харьков - Херсон" сняли пассажиров с ножевыми ранениями, - СМИ
12 апреля, 2019, 16:25
Обоих участников драки госпитализировали с ножевыми ранениями
Об этом сообщает издание LB со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Один из пассажиров получил ножевое ранение в шею, другой - в область живота. Начальник поезда вызвал полицию и медиков, пострадавших сняли с поезда на станции Березенговата.
Других пострадавших в драке нет. О тяжести травм на данный момент не сообщается.
Отмечается, что драка началась из-за того, что один из пассажиров якобы пытался украсть телефон у другого, пока тот спал.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины