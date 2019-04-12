Российский парусник не пустили в Эстонию из-за курсантов из Крыма на борту
Об этом сообщили в МИД Эстонии, пишет ERR .
"Учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", - отметили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что допуск судна в Эстонию противоречил бы позиции Таллинна о непризнании аннексии полуострова Россией.
Заход парусника "Седов" в эстонские воды был запланирован на 13-14 апреля.
Посольство России в Таллинне назвал запрет "недружественным актом".
Отмечается, что среди пунктов мероприятия парусника был также польский Гданьск.
Как сообщила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, Варшава следит за ситуацией, пишет Польское радио .
Польские власти также контактируют по этому вопросу с партнерами из Эстонии.
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