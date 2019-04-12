Российский генерал, руководивший захватом Крыма, возглавил операцию в Сирии, - СМИ
12 апреля, 2019, 13:17
Российский генерал-полковник Андрей Сердюков, который, вероятно, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, возглавил российскую военную группировку в Сирии
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные "высокопоставленные военно-дипломатические источники".
Министерство обороны официально не прокомментировало информацию.
Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой войск в Сирии дольше всех, более года.
Среди "плюсов" вновь назначенного Сердюкова издание называет его опыт в Крыму и Чечне.
Он мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года, однако незадолго до этого попал в ДТП . У военного тогда диагностировали травмы головы и повреждения позвоночника, ему нужна была длительная реабилитация.
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