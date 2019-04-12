Российского спортсмена наказали за допинг
12 апреля, 2019, 12:59
Российский боец UFC Майрбек Тайсумов получил наказание за допинг
Об этом сообщает MMAFighting.
Боец легкого дивизиона UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен дисквалифицирован на 6 месяцев.
В организме российского спортсмена обнаружены метаболиты анаболического стероида станозолола.
Тайсумов утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм случайно.
- Напомним, 2 апреля стало известно, что российский боец UFC Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.
- 19 марта Франция выдала ордера на арест двух бывших российских легкоатлетических чиновников в рамках расследования применения допинга в российском спорте.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины