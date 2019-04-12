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Российского спортсмена наказали за допинг


фото: Rostrek
Российский боец UFC Майрбек Тайсумов получил наказание за допинг

Об этом сообщает MMAFighting.

Боец легкого дивизиона UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен дисквалифицирован на 6 месяцев.

В организме российского спортсмена обнаружены метаболиты анаболического стероида станозолола.

Тайсумов утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм случайно.

  • Напомним, 2 апреля стало известно, что российский боец UFC Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.
  • 19 марта Франция выдала ордера на арест двух бывших российских легкоатлетических чиновников в рамках расследования применения допинга в российском спорте.
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