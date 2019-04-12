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"Потому что он под кайфом": в сети появилось продолжение видео о Зеленском и фуре

Опубликовали продолжение видео, где кандидата в президенты Владимира Зеленского не сбивает фура, а проезжает мимо

Видео обнародовало сообщество "Бойкот Партии Регионов" в Facebook.

К видео сделали приписку "Теперь Аваков доволен?". Отметим, что Нацполиция усилила охрану Зеленского из-за предыдущего видео, где кандидата, якобы сбивает фура.

В продолжении грузовик проезжает мимо, а сверху сыпется белый порошок. В конце видео появляется "белая дорожка" с надписью сверху "Потому что он под кайфом".

 

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