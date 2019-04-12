"Он прежде всего мой адвокат": Коломойский о юристе Зеленского Андрея Богдане

12 апреля, 2019, 09:42

Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, является личным адвокатом Игоря Коломойского

Об этом Коломойский сам заявил журналистам "Радио Свобода".

"Он, прежде всего, мой адвокат", - сказал олигарх, отвечая на вопрос, почему юрист Зеленского Андрей Богдан часто летал в Женеву, когда там жил Игорь Коломойский, а затем - в Тель-Авив, куда он переехал позже.

Журналисты спросили у Коломойского, действительно ли Андрей Богдан совмещает работу адвоката бизнесмена и сотрудничество со штабом Зеленского.

"Я вам скажу, что он еще работает и на других людей, что вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов? Вы же понимаете, что начиная с Авраама все люди как-то между собой связаны", - ответил он.

Ранее журналисты отмечали, что направления перелетов адвоката Андрея Богдана менялись в соответствии с изменением места жительства Игоря Коломойского: сначала была Швейцария, затем - Израиль.

"Например, в течение 2018 года юрист летал в Женеву не менее 9 раз. Тогда олигарх жил там. С осени 2018 года Богдан часто летает в Тель-Авив, где живет Коломойский сейчас. Начиная с октября прошлого года он бывал там минимум 9 раз. Причем пять из них - в 2019-м. Уже после того, как Зеленский объявил о походе на выборы", - говорится в материале расследования "Схем".

А сам Андрей Богдан отказался комментировать причины посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".

"Моя частная жизнь не может быть без моего желания открыта ни журналистам, ни кому-либо другому. Я не являюсь ни публичным лицом - политиком, ни госслужащим", - заявил сам юрист.

Напомним, что Андрей Богдан был также защитником соратника Коломойского Геннадия Корбана в суде, а также советником самого Игоря Коломойского, когда тот был главой Днепропетровской ОГА.

Кроме того, журналисты сообщили со ссылкой на данные российской центральной базы данных учета иностранных граждан "Мигрант", Богдан с 2014 года по меньшей мере трижды ездил в Россию.