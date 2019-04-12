"Наиболее неожиданная звезда": американский Vogue об украинской реперке alyona alyona

12 апреля, 2019, 14:05

Алену Савроненко (alyona alyona) назвали наиболее неожиданной украинской рэп-звездой

Журнал Vogue написал статью об Алене Савроненко, ее творчестве и феномене в рэпе.

"Даже если вы не знаете ни слова по-украински, вас зацепит альбом реперки Алены Савраненко. Она раздражает, как автомобиль, вращается и отскакивает на полной скорости, пока вдруг вы не увлечетесь ею", - говорится во вступлении к статье.

В журнале рассказывают, что Савраненко выделяется из толпы своим внешним видом:

"В Украине в целом мало рэперов, а женщин значительно меньше. Там, где женщины-рэперы есть, либо гиперсексуализованы, либо берут мужские образы, Савраненко не присоединяется к какой-то конкретной эстетике в сравнительно новом пространстве Украины".

Отмечается, что новый альбом alyona alyona "Пушка" самосознательный и затрагивает ее внешний вид и силу.

Напомним, alyona alyona выпустила дебютный альбом "Пушка" . В него вошли 13 песен исполнительницы, в частности "Рыбки", "Оставляю свой дом" и "Головы".