"Наиболее неожиданная звезда": американский Vogue об украинской реперке alyona alyona
Журнал Vogue написал статью об Алене Савроненко, ее творчестве и феномене в рэпе.
"Даже если вы не знаете ни слова по-украински, вас зацепит альбом реперки Алены Савраненко. Она раздражает, как автомобиль, вращается и отскакивает на полной скорости, пока вдруг вы не увлечетесь ею", - говорится во вступлении к статье.
В журнале рассказывают, что Савраненко выделяется из толпы своим внешним видом:
"В Украине в целом мало рэперов, а женщин значительно меньше. Там, где женщины-рэперы есть, либо гиперсексуализованы, либо берут мужские образы, Савраненко не присоединяется к какой-то конкретной эстетике в сравнительно новом пространстве Украины".
Отмечается, что новый альбом alyona alyona "Пушка" самосознательный и затрагивает ее внешний вид и силу.
Напомним, alyona alyona выпустила дебютный альбом "Пушка" . В него вошли 13 песен исполнительницы, в частности "Рыбки", "Оставляю свой дом" и "Головы".
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