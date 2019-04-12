Просит не хамить, а делает то же. Глава Наблюдательного совета Общественного о диалоге Зеленского с Порошенко

12 апреля, 2019, 22:50

Никакие поступки Владимира Зеленского пока не разочаровывают его сторонников

Об этом сказала глава Наблюдательного совета Общественного телевидения Светлана Остапа, передает Общественное.

Остапа отметила, что стиль, который Зеленский выбрал во время общения с действующим главой государства, никак нельзя назвать дебатами.

"Немножко такой стиль, когда человек просит сам не хамить и не обзывать его, а дальше делает то же, то это точно не дебаты", - заявила она.

Однако, по ее мнению, пока ничто не может разочаровать сторонников Зеленского.

"Я слежу за "Инстаграмом" его (Зеленского - ред.) каждый день - так я по крайней мере буду видеть, что он жив. Он там подтянулся три раза - 2,5 миллиона лайков, и так далее. Очевидно, что есть в Украине очень много людей, которым нравится неформальное полухамское поведение", - сказала Остапа.