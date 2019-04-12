Просит не хамить, а делает то же. Глава Наблюдательного совета Общественного о диалоге Зеленского с Порошенко
Об этом сказала глава Наблюдательного совета Общественного телевидения Светлана Остапа, передает Общественное.
Остапа отметила, что стиль, который Зеленский выбрал во время общения с действующим главой государства, никак нельзя назвать дебатами.
"Немножко такой стиль, когда человек просит сам не хамить и не обзывать его, а дальше делает то же, то это точно не дебаты", - заявила она.
Однако, по ее мнению, пока ничто не может разочаровать сторонников Зеленского.
"Я слежу за "Инстаграмом" его (Зеленского - ред.) каждый день - так я по крайней мере буду видеть, что он жив. Он там подтянулся три раза - 2,5 миллиона лайков, и так далее. Очевидно, что есть в Украине очень много людей, которым нравится неформальное полухамское поведение", - сказала Остапа.
- Ранее, 11 апреля, Порошенко в прямом эфире 1+1 поговорил по телефону о проведении дебатов с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, который в это время находился во Франции.
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