Пророссийский журналист из Австрии, которого не пустили в Украину, сообщил об отмене запрета въезда

12 апреля, 2019, 09:10

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в Украину для скандального австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца

Об этом он сообщил в Facebook.

В своем Facebook Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет снят в связи с поступлением информации о прекращении обстоятельств, на основании которых Вершютцу запретили въезд в Украину.

"Запрет на въезд в Украину снят. Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - добавил журналист.

Напомним, 7 марта нардеп Ольга Червакова сообщила, что шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу на 1 год запретили въезд в Украину.

По ее словам, он с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе "освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами".

Как сообщает Интерфакс-Украина, в СБУ подтвердили информацию о запрете Вершютцу въезда в Украину сроком на один год.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщила СБУ 9 марта.

В спецслужбе отметили, для того чтобы избежать возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить въезд".

11 марта в Министерство иностранных дел Австрии вызвали украинского посла в Вене Александра Щерба.