//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Премьер Армении Пашинян ушел от ответа на вопрос, чей Крым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Украина и Россия друзья для его страны, а прямого ответа по поводу аннексированного Крыма он не дал

Как сообщает Громадское, после выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы Пашиняна спросили, чей, по его мнению, Крым, и почему Армения голосует против проукраинских резолюций по поводу аннексированного полуострова.

"Часто мы в такой ситуации, когда две стороны конфликта являются нашими друзьями. Очень трудно делать выбор между другом и другом. Наш глобальный выбор - это мир, диалог, стабильность и развитие", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать