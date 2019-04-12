Первый в Украине Банк грудного молока появился в столице

12 апреля, 2019, 13:24

В Перинатальном центре Киева появился первый в Украине Банк грудного молока

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В Банке грудного молока донорское молоко собирается, исследуется, обрабатывается и раздается детям, имеющим в этом потребность по назначению врача. Весь процесс тщательно контролируется на каждом этапе: от обследования женщин-доноров, исследований молока, пастеризации, которая гарантирует микробиологическую безопасность и сохранность максимальной пищевой ценности, и заканчивая соблюдением условий хранения, говорится в сообщении.

"Согласно международным исследованиям, благодаря грудному молоку выживаемость недоношенных детей увеличивается в 8 раз, продолжительность пребывания в условиях стационара - в 2 раза. Также уменьшается необходимость применения медикаментов", - отметил Поворозник.

В пресс-службе отмечают, что дети, которые употребляют донорское грудное молоко вместо смеси, с меньшей вероятностью страдают опасными болезнями (некротический энтероколит, сепсис, ретинопатия), уменьшается риск непереносимости коровьего белка, задержки опорожнения желудка и тому подобное. Доказано, что дети, которые в начале жизни получают донорское молоко, а не искусственную смесь, имеют лучшие показатели иммунитета, состояние желудочно-кишечной системы, нервной системы и даже интеллекта.

"Именно учитывая эти данные было принято решение об открытии первого столичного Банка грудного молока на базе Перинатального центра г.. Киева, в котором рождается около 80% всех недоношенных маленьких киевлян с критически низкой массой тела", - заявил первый заместитель мэра.

Воспользоваться Банком грудного молока могут пациенты стационара перинатального центра, а также других лечебных учреждений города по назначению врача-неонатолога, говорится в сообщении.

"За время работы Банка грудного молока (с 1 марта 2019 г.) собрано, исследовано и обработано около 40 л грудного молока. Более 20 малышей уже получили донорское молоко. По наблюдениям врачей, эти детишки гораздо лучше набирают вес, их состояние скорее стабилизируется по сравнению с ситуациями употребления смеси", - отметил Поворозник.

Также он сообщил, что на создание Банка грудного молока в Перинатальном центре. Киева из городского бюджета потрачено 9 млн грн.

"Получение грудного молока для семей детей, которые в нем нуждаются, абсолютно бесплатно!" - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.