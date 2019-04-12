//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Первый в Украине Банк грудного молока появился в столице

В Перинатальном центре Киева появился первый в Украине Банк грудного молока

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В Банке грудного молока донорское молоко собирается, исследуется, обрабатывается и раздается детям, имеющим в этом потребность по назначению врача. Весь процесс тщательно контролируется на каждом этапе: от обследования женщин-доноров, исследований молока, пастеризации, которая гарантирует микробиологическую безопасность и сохранность максимальной пищевой ценности, и заканчивая соблюдением условий хранения, говорится в сообщении.

"Согласно международным исследованиям, благодаря грудному молоку выживаемость недоношенных детей увеличивается в 8 раз, продолжительность пребывания в условиях стационара - в 2 раза. Также уменьшается необходимость применения медикаментов", - отметил Поворозник.

В пресс-службе отмечают, что дети, которые употребляют донорское грудное молоко вместо смеси, с меньшей вероятностью страдают опасными болезнями (некротический энтероколит, сепсис, ретинопатия), уменьшается риск непереносимости коровьего белка, задержки опорожнения желудка и тому подобное. Доказано, что дети, которые в начале жизни получают донорское молоко, а не искусственную смесь, имеют лучшие показатели иммунитета, состояние желудочно-кишечной системы, нервной системы и даже интеллекта.

"Именно учитывая эти данные было принято решение об открытии первого столичного Банка грудного молока на базе Перинатального центра г.. Киева, в котором рождается около 80% всех недоношенных маленьких киевлян с критически низкой массой тела", - заявил первый заместитель мэра.

Воспользоваться Банком грудного молока могут пациенты стационара перинатального центра, а также других лечебных учреждений города по назначению врача-неонатолога, говорится в сообщении.

"За время работы Банка грудного молока (с 1 марта 2019 г.) собрано, исследовано и обработано около 40 л грудного молока. Более 20 малышей уже получили донорское молоко. По наблюдениям врачей, эти детишки гораздо лучше набирают вес, их состояние скорее стабилизируется по сравнению с ситуациями употребления смеси", - отметил Поворозник.

Также он сообщил, что на создание Банка грудного молока в Перинатальном центре. Киева из городского бюджета потрачено 9 млн грн.

"Получение грудного молока для семей детей, которые в нем нуждаются, абсолютно бесплатно!" - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать