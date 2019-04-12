Папа Римский принял лидеров Южного Судана и колени поцеловал им ноги

12 апреля, 2019, 10:55

11 апреля в Ватикане Папа Римский Франциск принял политических и церковных лидеров Южного Судана и поцеловал им ноги, чтобы побудить к примирению и преодолеть разногласия

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Папа попросил на двухдневной встрече президента Южного Судана Сальву Киира и лидера оппозиции Риека Мачару реализовать мирное соглашение с августа 2018 года. А далее, вопреки протоколу, он встал на колени и поцеловал ноги обоим, так же он сделал и в отношении трех вице-президентов Южного Судана.

Обычно Папа осуществляет ритуал омовения ног заключенным в Большой (Страстная) пятница. Однако он никогда не проявлял подобного жеста к политическим лидерам.

"Я выражаю искреннюю надежду, что военные действия окончательно прекратятся", - сказал Папа Франциск.

В ответ лидеры Южного Судана не сделали никаких заявлений на призыв к миру.

Напомним, что гражданская война в Южном Судане привела к гибели по меньшей мере 400 тыс. человек и вынужденному переселению десятков тысяч.