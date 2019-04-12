Оставили дочь без квартиры и продали дом. Журналисты разыскали доноров избирательного фонда Зеленского

12 апреля, 2019, 21:40

Семья киевлянина Дмитрия Кучука, которая передала 368 тыс. гривен в избирательный фонд Владимира Зеленского, утверждает, что для этого им пришлось отказаться от покупки собственного жилья

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

Сама семья Дмитрия Кучука, отмечают журналисты, живет в обычной многоэтажке на Виноградаре - одном из спальных районов Киева.

Жена Кучука рассказала журналистам, что семья решила отказаться от покупки новой квартиры для дочери и передала накопленные средства в избирательный фонд Владимира Зеленского.

"Деньги с депозита сняли. 300 тыс. там с чем-то ... Это наши личные сбережения, на которые мы хотели дочери купить квартиру, но мы поняли, что нужно что-то менять в стране, поэтому мы профинансировали. Надеемся на лучшее", - сказала она.

По данным журналистов, на похожее самопожертвование пошла семья из Одесской области.

Согласно финансовому отчету, обнародованному на сайте Центральной избирательной комиссии, Сергей и Светлана Ивашковские из села Лески Одесской области, а также их сын Денис вместе перевели почти 3 миллиона гривен в избирательный фонд кандидата Зеленского. Эти средства, по их словам - от продажи недвижимости.

В семье Ивашковских утверждают, что для того, чтобы поддержать кандидата Зеленского, они продали один из своих домов и перевели вырученные от этого деньги в его фонд.