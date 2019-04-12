Оккупанты Крыма решили посчитать "убытки" от Украины по действующему курсу доллара
Об этом сказал первый заместитель главы так называемого Государственного совета Крыма Ефим Фикс, передают российские СМИ.
По словам Фикса, итоговым результатом работы так называемой оценочной комиссии будет аналитический документ с выводами. Он отметил, что убытки будут оцениваться за период с конца 1991 года по март 2014 года. В "итоговую сумму" также включат все проблемы, с которыми столкнулся Крым после аннексии Россией. А это "водная, энергетическая, продовольственная блокады".
Стоит отметить, что в расчетах "оценщики" намерены опираться на доллар по тому курсу, каким он будет на момент работы комиссии. "Мы должны выйти на показатель - какую точку брать для подсчета ... Наверное, принята норма - доллар на дату работы нашей комиссии ...", - добавил Фикс.
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Напомним, глава российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе.
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В МИД Украины заявили, что создание в Госдуме РФ рабочей группы для определения так называемого "долга" по Крыму подсказало идею, не посчитать ли Украине причиненные Россией убытки за века российской оккупации.
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