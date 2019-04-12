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Обострение на Донбассе: погиб боец ООС, еще 8 - ранены. Потери оккупантов - 17 боевиков

В четверг, 11 апреля, российские наемники на Донбассе 20 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 4 раза - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи Лебединского, с 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Новотроицкого, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - под Новоселовкой, со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Гнутово, с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Водяного, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в пригороде Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики с 82-мм минометов обстреляли украинские позиции в районе Катериновки.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.

На каждый обстрел Объединенные силы ответили огнем. По данным разведки, 11 апреля оккупанты потеряли 17 боевиков: 9 - погибшими, 8 - ранеными.

С начала суток 12 апреля боевики дважды обстреляли украинские позиции: с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Пищевик, со станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Чермалыка. Потерь среди бойцов ООС вследствие этих обстрелов не зафиксировано. На каждую из провокаций Объединенные силы ответили огнем.

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