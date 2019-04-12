Непал готовит экспедицию на Эверест для уборки мусора
Как сообщает AFP, для уборки власти Непала будут координировать свои действия с ассоциациями альпинистов, армией и местными организациями.
"Мы гордимся Эверестом, но нас часто обвиняют в том, что мы не можем его очистить от мусора. Мы собрались вместе, чтобы его убрать", - заявил руководитель отдела туризма Данду Гхимире.
Отмечается, что проложенный маршрут к вершине Эвереста загрязняют палатки, снаряжение, пустые газовые баллоны и даже человеческие экскременты.
Экспедиция должна начаться 25 апреля. Ожидается, что команда из 14 человек соберет 11 тонн мусора.
Восемь участников экспедиции поднимутся на высоту 6400 метров. Две команды по три человека по очереди будут подниматься на высоту 7950 метров, где будут собирать мусор на заснеженных склонах.
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