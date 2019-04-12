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Нацбанк Украины выпустит монету "Холодный Яр"

15 апреля в Украине введут в обращение памятную монету номиналом 5 грн "Холодный Яр"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета изготовлена из металла нейзильбер. Она имеет массу 16,54 г, диаметр - 35 мм. Выпущена тиражом 40 тыс. экземпляров, говорится в сообщении.

Отмечается, что на аверсе монеты в центре на матовом кругу размещен малый Государственный Герб Украины, над которым надпись полукругом: Украина. Под гербом обозначение номинала: 5, на зеркальном фоне вертикальная надпись: гривен, буквы которого вниз расширяются.

По обе стороны от надписи-изображения стволов деревьев вверху на зеркальном фоне стилизованная надпись полукругом: Холодный Яр, внизу слева - год чеканки монеты: 2019 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

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На реверсе монеты размещена композиция, символизирующая реликтовый лес вверху и внизу, с ракурса взгляда человека вверх, изображены деревья, слева и справа - лошади с всадниками, которые символизируют освободительную борьбу времен гайдаматчины и Холодноярской Республики, внизу среди деревьев - Троицкая церковь Мотронинского монастыря, говорится в сообщении.

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В Нацбанке добавляют, что монета посвящена исторической местности, наполненной славными казацкими традициями, в центре которой расположено одно из ее украшений - Свято-Троицкий Мотронинский монастырь. Холодный Яр - реликтовый лесной массив (Каменский район Черкасской области), где среди памятников природы самым известным является тысячелетний дуб, названный в честь Максима Зализняка. Именно из Холодного Яра весной 1768 началось социальное и национально-освободительное движение 1768-1769 годов в Правобережной Украине - Колиивщина. В 1840-х годах здесь побывал Тарас Шевченко, который вспоминает о Холодном Яре в поэтических произведениях "Гайдамаки" и "Холодный яр". В 1919-1922 годах под флагом Украинской Народной Республики действовали повстанцы Холодноярской Республики.

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