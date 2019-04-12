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Нацбанк собирается вдвое уменьшить зависимость украинской экономики от доллара


фото: REUTERS
Национальный банк поставил целью добиться снижения уровня долларизации экономики Украины с 42-43% до 20%.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, передает пресс-служба Национального банка Украины.

По словам Сологуба, уровень долларизации экономики Украины в 2018 году составлял 43% и 42% по валовым кредитам и депозитам соответственно.

Национальный банк оценивает природный показатель долларизации, который отвечает потребностям бизнеса и населения в использовании иностранной валюты для осуществления внешнеэкономической деятельности и страхования от валютных рисков на уровне около 20%.

"Снижение долларизации экономики до естественного уровня должно состояться через успешную реализацию Национальным банком политики инфляционного таргетирования, проведение взвешенной макропруденциальной политики, дальнейшее развитие финсектора с появлением новых инструментов рынка капитала и рост доверия к национальной валюте, в том числе на фоне проведения валютной либерализации", - говорится в сообщении.

Впрочем, по словам заместителя главы НБУ, снижение уровня долларизации будет происходить естественным путем и Национальный банк не планирует вводить ограничения для граждан или предприятий.

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