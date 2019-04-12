На украинско-польской границе откроют пункт пропуска для пешеходов
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Facebook.
"В начале мая к 15-й годовщине вступления Польши в Евросоюз Подкарпатское воеводство и Закарпатская ОГА организуют временный запуск пешеходного контрольно-пропускного пункта "Лубня - Волохата" на украинско-польской границе. Именно эта локация уже длительное время рассматривается как наиболее перспективная точка для функционирования полноценного КПП, который должен стать первым на украинско-польской границе в пределах Закарпатской области ", - сообщает посольство.
Переходный пункт будет функционировать с 1 по 5 мая с 8:00 до 20:00 по киевскому времени. Пропуск будет осуществляться по биометрическим паспортам или шенгенским визам.
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