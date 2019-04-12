На рынке в Пакистане прогремел мощный взрыв: 16 погибших
12 апреля, 2019, 12:47
На овощном рынке в пакистанском городе Кветта прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, еще 30 получили ранения
По данным полиции, взорвался автомобиль, припаркованный на рынке, сообщает Радио Свобода.
Власти предполагают, что взрыв был направлен против членов хазарской общины.
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, впрочем, подобные нападения ранее осуществляли суннитские экстремистские группировки.
Провинция Белуджистан, которая граничит с Афганистаном и Ираном, является одной из самых неспокойных в Пакистане. Здесь власти противостоят как исламистским боевикам, так и повстанцам-сепаратистам, борющимся за независимость для народа белуджей.
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