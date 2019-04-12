//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На "нормандском" саммите обсудят "обеспечение мира" на Донбассе, - Порошенко

На саммите нормандской четверки обсудят перевод под международный контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы на Донбассе

Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.

"В повестке дня Нормандского формата планируется вопрос реализации позиций по переводу под международный контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы, усилия по разоружению незаконных вооруженных формирований, обеспечение мира и безопасности в этой части Украины", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, кактолько компонент безопасности Минских договоренностей будет установлен, сразу стороны перейдут к переговорам по политическому урегулированию. Стороны попытаются не позднее марта 2020 года провести местные выборы на оккупированном Донбассе и завершить политический процесс в этой части Минских договоренностей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать