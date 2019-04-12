На "нормандском" саммите обсудят "обеспечение мира" на Донбассе, - Порошенко
Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.
"В повестке дня Нормандского формата планируется вопрос реализации позиций по переводу под международный контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы, усилия по разоружению незаконных вооруженных формирований, обеспечение мира и безопасности в этой части Украины", - сказал Порошенко.
По словам Порошенко, кактолько компонент безопасности Минских договоренностей будет установлен, сразу стороны перейдут к переговорам по политическому урегулированию. Стороны попытаются не позднее марта 2020 года провести местные выборы на оккупированном Донбассе и завершить политический процесс в этой части Минских договоренностей.
В повестке дня Нормандского формата планируется вопрос реализации позиций по переводу под международный контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы, усилия по разоружению незаконных вооруженных формирований, обеспечение мира и безопасности в этой части Украины- Петр Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
Как только компонент безопасности Минских договоренностей будет установлен, сразу перейдем к переговорам по политическому урегулированию и попробуем не позднее марта 2020 г. провести местные выборы и завершить политический процесс и имплементировать эту часть Минских договоренностей- Петр Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
- Ранее президент Франции Эмануэль Макрон заверил Порошенко в том, что в ближайшее время будет созвано заседание нормандской четверки.
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