На Прикарпатье уровень воды в реках может подняться почти на метр - ГСЧС

12 апреля, 2019, 10:58

В Ивано-Франковской области прогнозируют подъем уровня воды на реках бассейна Прута до 0,8 м

Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В течение суток 12 апреля на реках бассейна Прута ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м, над текущими", - сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА предупреждает , что 12 апреля на Прикарпатье прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью и днем небольшой дождь, в горах - мокрый снег, ночью и утром - слабый туман.

По состоянию на 10 апреля высота снежного покрова в высокогорье Карпат составляла 73 см, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).