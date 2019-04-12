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На Прикарпатье уровень воды в реках может подняться почти на метр - ГСЧС

В Ивано-Франковской области прогнозируют подъем уровня воды на реках бассейна Прута до 0,8 м

Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В течение суток 12 апреля на реках бассейна Прута ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м, над текущими", - сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА предупреждает , что 12 апреля на Прикарпатье прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью и днем небольшой дождь, в горах - мокрый снег, ночью и утром - слабый туман.

По состоянию на 10 апреля высота снежного покрова в высокогорье Карпат составляла 73 см, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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