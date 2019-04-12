На КПВВ "Новотроицкое" от инфаркта умер 83-летний пенсионер
Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.
"11 апреля 2019 года, вследствие отсутствия мер надлежащего пропускного режима на неподконтрольной правительству Украины территории, при пересечении линии разграничения, в 30 метрах от блокпоста первого рубежа в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Новотроицкое, потерял сознание человек пожилого возраста", - говорится в сообщении.
Старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны в 15:35 получил информацию об ухудшении состояния украинца 1936 года и срочно вызвал автомобиль скорой помощи.
Около 16:00 скорая помощь прибыла к пострадавшему, однако в 16:05 медики констатировали смерть, причиной которой стал инфаркт.
По информации пресс-службы, умерший линию разграничения не пересекал.
Украинская сторона СЦКК осудила действия оккупационных властей и сообщила, что трагедия произошла в результате создания длинных очередей представителями незаконных вооруженных формирований Российской Федерации для мирных жителей во время пересечения линии разграничения. Это практически делает невозможным предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи наиболее незащищенным слоям населения.
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