На КПВВ "Новотроицкое" от инфаркта умер 83-летний пенсионер

12 апреля, 2019, 14:21

При пересечении линии разграничения на неподконтрольной территории Донецкой области от инфаркта умер 83-летний мужчина

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

"11 апреля 2019 года, вследствие отсутствия мер надлежащего пропускного режима на неподконтрольной правительству Украины территории, при пересечении линии разграничения, в 30 метрах от блокпоста первого рубежа в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Новотроицкое, потерял сознание человек пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны в 15:35 получил информацию об ухудшении состояния украинца 1936 года и срочно вызвал автомобиль скорой помощи.

Около 16:00 скорая помощь прибыла к пострадавшему, однако в 16:05 медики констатировали смерть, причиной которой стал инфаркт.

По информации пресс-службы, умерший линию разграничения не пересекал.

Украинская сторона СЦКК осудила действия оккупационных властей и сообщила, что трагедия произошла в результате создания длинных очередей представителями незаконных вооруженных формирований Российской Федерации для мирных жителей во время пересечения линии разграничения. Это практически делает невозможным предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи наиболее незащищенным слоям населения.